Вартість послуги кладала 12,5 тис. доларів

Правоохоронці затримали мешканця Надвірної, який віз до кордону двох чоловіків. Перевізнику, якого вдруге викрили на перевезенні ухилянтів, загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 12 січня, підозрюваний займався нерегулярними пасажирськими перевезеннями та серед своїх клієнтів шукав чоловіків, які мали намір незаконно залишити територію України. Вартість послуг 75-річного перевізника, якого вже затримували за переправлення ухилянтів, складала 12,5 тис. доларів.

«Після проведення інструктажу організатор перевозив чоловіків власним автомобілем польовими дорогами до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Правоохоронці затримали зловмисника під час перевезення двох чоловіків: один із них виявився військовослужбовцем, який перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини», – розповіли в поліції.

Під час обшуків у підозрюваного та його спільників вилучили автомобіль, майже 1,5 млн грн у різних валютах, чорнові записи та мобільні телефони. Перевізнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.