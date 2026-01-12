З міського бюджету на житло для сиріт виділили майже 13 млн грн

У понеділок, 12 січня, у Львівській міській раді 13 дітям-сиротам передали ключі й ордери на житло. На цю програму у 2025 році з міського бюджету виділили 13 млн грн, повідомила пресслужба ЛМР.

Місто покрило 70% вартості квартир – це 12,8 млн грн з міського бюджету, 30% – опікуни або благодійники (8,3 млн). Впродовж 2025 року за цією програмою купили 10 однокімнатних та 3 двокімнатні квартири.

«Щороку з бюджету міста ми виділяємо на це кошти. У цьому році це орієнтовно 13 мільйонів — і це 13 помешкань, які придбали з благодійниками і самими дітьми. Діти щасливі, бо мають вже свій куточок, а це важливо для побудови сім’ї та свого майбутнього», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

26-річна Олена 30% вартості квартири доклала зі своїх заощаджень: «Я чекала на квартиру близько 5 років. Я дуже довго накопичувала, працювала заради цього. Квартира в новобудові, тому ще потрібно робити ремонт своїми силами. Взагалі це дуже важливо для дітей-сиріт мати свою квартиру – це крок в доросле життя».

Програма співфінансування придбання житла, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, діє 9 років. Від 2016 року придбали 58 квартир. Щоб отримати житло, сироти віком 18−20 років, а також і старші, якщо вони навчаються у вишах, мають стати на облік. Термін дії програми продовжили до 2030 року.