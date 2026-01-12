Нафтогазове родовище на Львівщині та Прикарпатті планують продати на аукціоні

Міністерство економіки запропонувало внести Лисовицьку нафтогазоносну площу до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон. Площа розташована на межі Львівської та Івана-Франківської областей, на відтинку між Стриєм та Калушем. За попередніми даними, вона є перспективною для видобутку нафти. Розробляти Лисовицьку площу прагне новостворена компанія з Києва зі статутним капіталом лише 5 тис. грн, вона опосередковано пов’язана з кримінальним розслідуванням щодо нелегального продажу пального.

Першим про наміри міністерства повідомив галузевий новинний портал Nadra.info з посиланням на лист за підписом заступника міністра Єгора Перелигіна від 26 грудня 2025 року. Згідно з ним, невдовзі на продаж буде виставлено наскрізний спецдозвіл – на геологічне вивчення із дослідно-промисловою розробкою та подальшим видобуванням нафти, газу, конденсату тощо – на Лисовицькому родовищі. Організатором аукціону буде Державна служба геології та надр (Держгеонадра).

Лисовицька площа – це нафтогазоносне родовище у Стрийському районі Львівщини та Калуському районі Івано-Франківщини. Наразі основна його частина розташована на території Моршинської громади. У 2020 році Держгеонадра оцінювали тамтешні запаси нафти у понад 3,3 млн тон. Попередня площа родовища – 81,6 км2.

Продати дозвіл на видобуток вуглеводнів уряд планує з певними обмеженнями щодо діяльності, оскільки в межах Лисовицької площі розташована низка гідрологічних памʼяток природи місцевого значення, а також лісовий заказник «Моршинське узлісся», ландшафтний заказник «Моршинський», мінеральні джерела «Боніфацій» та «Магдалина», заповідне урочище «Вязина Болехівська», об’єкти Смарагдової мережі, репрезентативні ділянки лісництва тощо.

Схема розташування Лисовицької площі, джерело - Держгеонадра

За даними Держгеонадр, торги Лисовицькою площею ініціювало ТзОВ «Флексор Інвест» з Києва, що має статутний капітал 5 тис. грн. Згідно з даним платформи YouControl, компанію створили в лютому 2025 року. Спочатку її власником і керівником був киянин Артур Задояний, на якого в реєстрі записані ще 279 різнопрофільних компаній з кількох областей. Проте вже у березні його місце в компанії посів житель Кременчуцького району Полтавської області Богдан Кравченко.

«Флексор Інвест» зареєстрована в офісному центрі на Печерську. Контактний номер компанії збігається з номером іншої київської фірми – ТзОВ «Європетролеум». Її власником є киянин Артур Кунавін, а директором – Олександр Алєксєєв. У застосунку Getcontact власником номера вказаний також Олександр Алєєксєєв.

Торік «Європетролеум» фігурувало в розслідуванні Бюро економічної безпеки за підозрою у незаконному виготовленні підакцизних товарів та легалізації злочинних доходів. За версією слідчих, у 2023–2024 роках група осіб організувала нелегальне виробництво бензину та дизельного пального на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. Пальне виготовляли з нафтопродуктів невідомого походження без жодних ліцензій і продавали через мережу міні-АЗС.

У документах БЕБ йшлося, що для цього ТзОВ «Амі-Ойл» та його директор Петро Кравченко використовували обладнання для виробництва пального в селі Хриплин Івано-Франківської області. А сировину постачала компанія «Європетролеум», яка орендувала ту ж нафтобазу в «Амі-Ойл» і звідти транспортувала готову продукцію на регіональні міні-АЗС, стверджували правоохоронці. Наразі розслідування у цій справі триває, а згадані компанії оскаржують арешти майна.

Петро Кравченко з «Амі-Ойл», відповідно до даних YouControl, зареєстрований на Полтавщині за однією адресою з Богданом Кравченком з «Флексор Інвест», що прагне видобувати нафту на Лисовицькому родовищі.

До слова, до 2016 року власником «Амі-Ойл» був громадянин РФ Сєргєй Будзуляк. Це найімовірніше син колишнього члена правління «Газпрому» (1991-2008 рр.) та уродженця Прикарпаття Богдана Будзуляка. Сєргєй Будзуляк також працював у керівництві цієї російської держкомпанії. До війни Будзуляки мали нафтогазовий бізнес на Івано-Франківщині, проте згодом переписали його на інших осіб.