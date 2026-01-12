Новостворена компанія хоче видобувати нафту і газ у передгір’ї Львівщини
Компанія пов’язана з фігурантами розслідування про роботу нелегальних АЗС у західних областях
Міністерство економіки запропонувало внести Лисовицьку нафтогазоносну площу до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон. Площа розташована на межі Львівської та Івана-Франківської областей, на відтинку між Стриєм та Калушем. За попередніми даними, вона є перспективною для видобутку нафти. Розробляти Лисовицьку площу прагне новостворена компанія з Києва зі статутним капіталом лише 5 тис. грн, вона опосередковано пов’язана з кримінальним розслідуванням щодо нелегального продажу пального.
Першим про наміри міністерства повідомив галузевий новинний портал Nadra.info з посиланням на лист за підписом заступника міністра Єгора Перелигіна від 26 грудня 2025 року. Згідно з ним, невдовзі на продаж буде виставлено наскрізний спецдозвіл – на геологічне вивчення із дослідно-промисловою розробкою та подальшим видобуванням нафти, газу, конденсату тощо – на Лисовицькому родовищі. Організатором аукціону буде Державна служба геології та надр (Держгеонадра).
Лисовицька площа – це нафтогазоносне родовище у Стрийському районі Львівщини та Калуському районі Івано-Франківщини. Наразі основна його частина розташована на території Моршинської громади. У 2020 році Держгеонадра оцінювали тамтешні запаси нафти у понад 3,3 млн тон. Попередня площа родовища – 81,6 км2.
Продати дозвіл на видобуток вуглеводнів уряд планує з певними обмеженнями щодо діяльності, оскільки в межах Лисовицької площі розташована низка гідрологічних памʼяток природи місцевого значення, а також лісовий заказник «Моршинське узлісся», ландшафтний заказник «Моршинський», мінеральні джерела «Боніфацій» та «Магдалина», заповідне урочище «Вязина Болехівська», об’єкти Смарагдової мережі, репрезентативні ділянки лісництва тощо.
Схема розташування Лисовицької площі, джерело - Держгеонадра
За даними Держгеонадр, торги Лисовицькою площею ініціювало ТзОВ «Флексор Інвест» з Києва, що має статутний капітал 5 тис. грн. Згідно з даним платформи YouControl, компанію створили в лютому 2025 року. Спочатку її власником і керівником був киянин Артур Задояний, на якого в реєстрі записані ще 279 різнопрофільних компаній з кількох областей. Проте вже у березні його місце в компанії посів житель Кременчуцького району Полтавської області Богдан Кравченко.
«Флексор Інвест» зареєстрована в офісному центрі на Печерську. Контактний номер компанії збігається з номером іншої київської фірми – ТзОВ «Європетролеум». Її власником є киянин Артур Кунавін, а директором – Олександр Алєксєєв. У застосунку Getcontact власником номера вказаний також Олександр Алєєксєєв.
Торік «Європетролеум» фігурувало в розслідуванні Бюро економічної безпеки за підозрою у незаконному виготовленні підакцизних товарів та легалізації злочинних доходів. За версією слідчих, у 2023–2024 роках група осіб організувала нелегальне виробництво бензину та дизельного пального на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. Пальне виготовляли з нафтопродуктів невідомого походження без жодних ліцензій і продавали через мережу міні-АЗС.
У документах БЕБ йшлося, що для цього ТзОВ «Амі-Ойл» та його директор Петро Кравченко використовували обладнання для виробництва пального в селі Хриплин Івано-Франківської області. А сировину постачала компанія «Європетролеум», яка орендувала ту ж нафтобазу в «Амі-Ойл» і звідти транспортувала готову продукцію на регіональні міні-АЗС, стверджували правоохоронці. Наразі розслідування у цій справі триває, а згадані компанії оскаржують арешти майна.
Петро Кравченко з «Амі-Ойл», відповідно до даних YouControl, зареєстрований на Полтавщині за однією адресою з Богданом Кравченком з «Флексор Інвест», що прагне видобувати нафту на Лисовицькому родовищі.
До слова, до 2016 року власником «Амі-Ойл» був громадянин РФ Сєргєй Будзуляк. Це найімовірніше син колишнього члена правління «Газпрому» (1991-2008 рр.) та уродженця Прикарпаття Богдана Будзуляка. Сєргєй Будзуляк також працював у керівництві цієї російської держкомпанії. До війни Будзуляки мали нафтогазовий бізнес на Івано-Франківщині, проте згодом переписали його на інших осіб.