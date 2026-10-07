Виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод

Виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод відмовився від заробітної плати через блокування платежів казначейством виплат комунальникам. Відповідну заяву він опублікував у соціальних мережах.

У своєму зверненні заступник голови Львівської облради Юрій Холод повідомив, що підтримав позицію міського голови Львова Андрія Садового і також відмовився від зарплати.

«Вважаю, що всі ми, хто на керівних посадах, не можемо собі дозволити бути першими на оплату праці, в той час, коли ті, хто від світанку роблять наше місто чистим, не отримують зароблених грошей», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від своєї зарплати через блокування платежів казначейством. Через блокування вчасно не отримати зарплату можуть львівські двірники та водії трамваїв. Загалом йдеться про близько 3 тисячі працівників, а саме: 1109 працівників «Львівелектротрансу», 864 працівники АТП-1, 800 двірників і працівники комунальних служб.

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До слова, у 2025 році Юрій Холод заробив понад 292 тис. грн зарплати у Львівській обласній Раді. Також він зберігає готівкою 35 тис. доларів, 15 тис. євро та понад 1,6 млн грн. На банківському рахунку Холода понад 24 тис. грн.