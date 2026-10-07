Частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть вчасно не отримати зарплат

Через блокування платежів казначейством частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть вчасно не отримати зарплат. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від своєї зарплати.

«До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату. Це, до речі, незаконно. Причина в тому, що Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення. Саме сюди входять зарплати двірників та водіїв електротранспорту. У Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх обʼєктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак», – написав мер Львова.

У Львівській міськраді ZAXID.NET уточнити, що мова про близько 3 тисяч працівників, яким можуть затримати зарплати: 1109 працівників «Львівелектротрансу», 864 працівники АТП-1, 800 двірників і працівники комунальних служб.

Андрій Садовий написав, що у вівторок, 6 жовтня, спілкувався з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Він пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Ситуація може покращитися вже протягом місяця.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. Тому на цей час від своєї зарплати відмовляюся. Пропоную народним депутатам України та членам Кабінету Міністрів ухвалити таке саме рішення на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу. Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, – остання. Можете казати, що це популізм. Байдуже. Головне, щоб людям відновили виплати», – додав Андрій Садовий.

Ситуація з блокуванням платежів казначейством стосується не тільки Львова, а й інших міст України, тому Асоціація міст також звернулась до уряду.

«Блокування розрахунків громад з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами, підприємствами з вивозу сміття та іншими призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення», – зазначено у зверненні Асоціації міст України.

У заяві також вказано, що з 9 вересня громадам заблоковано можливість купувати паливо для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після обстрілів. Зупинено оплату робіт і обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, підготовки до опалювального сезону й виконання планів стійкості. Немає можливості готувати пункти незламності, ремонтувати пошкоджену обстрілами інфраструктуру, енергетичні обʼєкти.