У Росії Хакімову загрожує катування та в’язниця через допомогу ЗСУ

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові відмовив Державній міграційній службі у продовженні ще на пів року утримання волонтера та розробника наземних роботизованих комплексів для ЗСУ Аслана Хакімова в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ). Про це повідомила народна депутатка Софія Федина, а згодом підтвердив сам Аслан Хакімов.

«Як повідомляє правозахисниця Ніна Бєляєва: згідно з законодавством у разі такого рішення Аслана мають випустити з пункту тимчасового утримання! Чи зроблять це? Будемо стежити за ситуацією», – написала Федина.

Хакімов також подякував усім, хто підтримує його та його родину.

«Я продовжую боротися законним шляхом за своє право залишатися в Україні – країні, яку вже багато років вважаю своїм домом», – зазначив він.

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Справа Аслана Хакімова – що відомо

39-річний поволзький татарин Руслан (Аслан) Хакімов, який має громадянство Росії, у 2015 році незаконно перетнув кордон з боку Бєлгородської області та потрапив на Харківщину.

За даними правозахисника Бориса Захарова, чоловік тоді не звернувся до Державної міграційної служби з проханням надати йому притулок в Україні. Українські правоохоронці стверджують, що протягом наступних 10 років він проживав в Україні за підробленими документами. У зв’язку з цим йому інкримінували порушення за ст. 358 КК України.

Сам Хакімов писав у соцмережах, що з 2015 року він не оформлював документи, тому що боявся корумпованої системи, яка в будь-який момент могла видати його ФСБ.

Аслан Хакімов одружений із громадянкою України, у них троє дітей. Він проживав на Львівщині та займався підприємницькою діяльністю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Хакімов почав допомагати ЗСУ, зокрема власним коштом розробляти наземні роботизовані комплекси для військових.

З 2 квітня 2026 року він перебуває у ПТПІ за рішенням Галицького районного суду міста Львова. Міграційна служба розглядає питання про його повернення до Росії через порушення міграційного законодавства.

Водночас у Росії проти Хакімова порушили кримінальну справу за звинуваченнями в «участі в ІДІЛ та фінансуванні тероризму» та оголосили його в міжнародний розшук через Інтерпол.

У травні 2026 року Рефат Чубаров закликав українські правоохоронні органи повністю та прозоро розслідувати обставини порушення Хакімовим українського законодавства, а всі спірні питання розв’язати в суді.

«Проте найголовніше: до вирішення справи судом Аслан Хакімов має бути звільнений з-під варти та отримати можливість перебувати зі своєю сім’єю», – писав голова Меджлісу кримськотатарського народу.