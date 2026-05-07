Єгор Буркін останні роки, ймовірно, перебуває у Мексиці

Високопосадовиця Державної міграційної служби України відмовилась надати інформацію про підстави отримання українського паспорта росіянином Єгором Буркіним, якого правоохоронці підозрюють в організації роботи наркомережі U420. Про це йдеться у відповіді першої заступниці голови ДМС Ірини Ковалевської на запит агенції «Слідство.Інфо».

Ковалевська пояснила, що поширення таких даних є втручанням в особисте і сімейне життя.

«Відповідно до частин першої, другої статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (…) Частиною другою статті 7 Закону України “Про доступ до публічної інформації” визначено, що розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. З огляду на зазначене, надати запитувану інформацію стосовно Левченка Є.В. не вбачається можливим», – написала вона.

Нагадаємо, 22 квітня Національна поліція повідомила про викриття злочинного угруповання «Хімпром», яке, зокрема, створило мережу наркошопів U420, у яких нібито збували синтетичні канабіноїди неповнолітнім. Лідером «Хімпрому» називають 36-річного росіянина Єгора Буркіна на псевдо Мексиканець, який останні сім років перебуває у міжнародному розшуку. У 2014 році чоловік отримав українське громадянство на прізвище Левченко. З 2016 року його розшукує Служба безпеки України. У 2023 році Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти Буркіна (Левченка).