Підозри отримала менеджерка Оксана Зінченко та два продавці

У Львові поліцейські спільно з прокурорами припинили діяльність 12 магазинів U420, де під прикриттям продажу сувенірної продукції реалізовували психотропи. Підозри отримали троє фігурантів – 41-річна менеджерка та два продавці. За даними ZAXID.NET, менеджеркою виявилася львів’янка Оксана Зінченко.

Як повідомили у середу, 22 квітня, у прокуратурі Львівщини, 41-річна львів’янка, яка була менеджеркою магазинів, закуповувала заборонені речовини оптовими партіями, у тому числі отримувала пакунки поштою, та розвозила по торгових точках для реалізації.

«Асортимент продукції у “кофішопах” був широкий: нібито сувенірні цигарки (джойнти), напої, желейки, жуйки, цукерки, шоколад, пристрої для куріння та заправки до них. Основною ж особливістю була наявність у складі деяких товарів психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин: тетрагідраканабінолу, PVP та ADB-4en-PINACA (синтетичний препарат на основі канабіноїдів)», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Загалом у Львові діяло 12 крамниць цієї мережі: дев’ять торгових точок у центрі міста, по одній – в районі вул. Наукової, залізничного вокзалу та на Сихові. У цих «сувенірних крамницях» поруч з дозволеною і легальною продукцією можна було придбати і заборонену.

За даними слідства, безпосереднім збутом товарів з вмістом психотропів, окрім менеджерки, займалися ще двоє продавців – 19-річний львів’янин та 20-річна місцева мешканка.

«Продавці достеменно знали, що отриманий від керівниці магазинів товар містить заборонені речовини, однак пропонували продукцію клієнтам як цілком легальну», – додали в прокуратурі.

У фігурантів провели обшуки та вилучили гроші та продукцію

Під час обшуків у помешканнях менеджерки та продавців, у авто менеджерки, а також у торгових точках вилучили: продукцію із вмістом заборонених речовин, зокрема, 7122 пляшок з напоями, 6207 цукерок, 1438 джоїнтів, 784 упаковки з шоколадом, 649 ємностей з желейними ведмедиками, 356 посудин з капсулами та таблетками, жуйки та батончики. Усі речовини скерують на експертизу.

Також вилучили пристрої для куріння та подрібнення, засоби фасування, електроніку, документацію на магазини та продукцію, мобільні телефони, понад 650 тис. грн та 650 доларів готівкою, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Менеджерці та двом продавцям повідомили про підозри в незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин у змові групою осіб (ч. 2 ст. 307 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвищ. За даними ZAXID.NET, підозру отримала львів’янка Оксана Зінченко. Раніше вона займалася ресторанним бізнесом і була зареєстрована як ФОП, діяльність якого було припинено у 2020 році. Має у власності автомобіль Jeep Renegade 2017 року випуску.

Нагадаємо, у квітні цього року поліція провела масштабні обшуки в мережі магазинів U420 у Львові та в інших містах. Менеджерці та одному з продавців мережі у Львові суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави.

