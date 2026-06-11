У Львові ветерани з порушеннями зору можуть отримати допомогу

Ветерани та ветеранки, які частково або повністю втратили зір під час захисту України, зможуть долучитися до нової державної програми грошової допомоги на адаптацію та відновлення побуту. Прийом заяв стартує 1 липня і триватиме до 31 липня 2026 року. Як це зробити у Львові, розповіли на сайті Львівької міської ради.

У межах програми передбачено до 95 тис. грн на придбання адаптивної техніки та ще 2 тис. грн – на банківські витрати.

За ці гроші можна купити смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, телевізори з голосовим керуванням, пристрої для читання тексту, навігації, контролю здоров’я та інші присторої, які можуть бути корисними людям із порушеннями зору.

Щоб отримати допомогу слід надати:

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заяву;

медичний документ, який підтверджує повну або часткову втрату зору (форма №028/о, рішення ВЛК або ЕКОПФО);

рахунок-фактуру (інвойс) на обраний товар із переліку адаптивної техніки;

довідку ВПО (за наявності та у разі подання заяви за місцем фактичного проживання).

Після того, як заявку буде схвалено, ветеран чи ветеранка мають відкрити спецрахунок у банку, що визначений переліком. Зняти гроші готівкою – не можна, вони використовуються виключно для оплати техніки.

У ЛМР також перерахували Центри надання послуг учасникам бойових дій у Львові, де можна подати заяву та дізнатися більше інформації. Зокрема, це можна зробити, звернувшись за адресами:

вул. Пекарська, 41;

вул. Генерала Чупринки, 85;

вул. Івана Виговського, 32;

вул. В’ячеслава Липинського, 11;

вул. Сихівська, 11.

«Програму реалізують Кабінет Міністрів України спільно з Товариством Червоного Хреста України», – додали у міськраді.

До слова, у Львові розширили грантову програму «Відвага до бізнесу», яка допомагає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам започаткувати або розвинути власну справу. Зокрема, відтепер фінансову та освітню підтримку від міста можуть отримувати й учасники АТО/ООС.