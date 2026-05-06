У клубі займатимуться і ветерани. і всі охочі

У четвер, 7 травня, пацієнт Центру Unbroken, який втратив на війні ногу, руку та частково зір, Іван Роман разом з дружиною Ларисою відкривають спортивний клуб зі стрільби з лука. Подружжя розвиватиме адаптивний спорт, працюватимуть із ветеранами, але у клубі зможуть займатися усі охочі. Захисник продемонструє, як вправно він сам стріляє з лука.

38-річний Іван Роман з Миколаївщини вперше долучився до захисту України ще у 2014-му. Поранення отримав у січні 2024, тоді служив водієм у підрозділі аеророзвідки. Він віз побратимів на позиції, коли у лобове скло влучив ворожий FPV-дрон. Іван втратив ліву руку, праву ногу та залишився майже незрячим, повідомили у Центрі.

Важкі травми не зламали ветерана. Під час реабілітації він випробував свої сили у стрільбі з лука і захопився цим видом спорту. Навчився самостійно натягувати тятиву зубами та досить влучно стріляти. Нині ветеран активно бере участь у змаганнях та мріє увійти до складу Національної паралімпійської збірної України.

«Ідея відкрити власний клуб визріла під час участі Івана у проєкті ReStart – «Від ідеї до ветеранського бізнесу». Це спеціальний безкоштовний бізнес-курс для пацієнтів Центру, де учасники вчаться створювати бізнес-план, розбираються у фінансах, податках, грантових можливостях та розвивають навички комунікації», – кажуть у Центрі.

Після проходження курсу Іван з дружиною подалися на грант, перемогли в конкурсі та отримали фінансування на обладнання.

У клубі подружжя розвиватиме адаптивний спорт: працюватимуть із ветеранами, а також планують створити окрему секцію для незрячих. Таким чином, захисник перетворив власний успішний досвід відновлення на можливість для реабілітації інших важкопоранених воїнів. Утім, займатися у клубі зможуть усі охочі, а не лише ветерани.

Тож подружжя Романів запрошує усіх охочих на відкриття клубу, яке відбудеться у четвер, 7 травня, за адресою Львів, вул. Промислова, 50 (2А).