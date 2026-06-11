Пекарня щодоби виготовляє 35 тис. хлібобулочних виробів

У четвер, 11 червня, власник «Полонинського хлібу» Микола Палушка виставив на продаж пекарню в селі Минай біля Ужгорода. Підприємство, на якому працюють 200 людей, продають зі стартовою ціною 240 млн грн.

Йдеться про відомого виробника хлібобулочних виробів в регіоні. Пекарня щодоби виготовляє близько 35 тис. одиниць продукції, яка реалізовується в магазинах мережі під брендом «Полонинський хліб».

До складу лота, виставленого на Prozorro, входить земельна ділянка площею 0,7 га по вул. Патруса Карпатського, 25 в Минаї та понад 2 тис. м2 діючих виробничих приміщень, оснащених системами водопостачання, водовідведення, електро- та газовими мережами. Серед обладнання – апарат горизонтальної упаковки, заквасочник, тістомісильні та хліборізальні машини, хлібопекарські подови тощо. Також пекарня володіє мережею восьми магазинів в Ужгороді та Минаї, де продає свою продукцію.

На підприємстві працюють 200 людей. У разі зміни власника компанія обіцяє зберегти персонал, якщо умови будуть відповідати вимогам працівників та чинному законодавству.

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Аукціон з продажу пекарні відбудеться 24 липня. Стартова ціна – 240 млн грн, а розмір мінімального кроку 2,4 млн грн.

Нагадаємо, у квітні власника ПП «Мандрик» Миколу Палушку, який реалізовував продукцію в мережі магазинів «Полонинський хліб», викрили в ухиленні від сплати податків. За матеріалами справи, для мінімізації податкових зобов’язань підприємства обвинувачений залучив сімох ФОПів. Через цю схему упродовж 2022–2023 років до бюджету не надійшло понад 4 млн грн податків. Підприємець повністю відшкодував завдані збитки, тож суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

У розмові із ZAXID.NET Микола Палушка сказав, що відкриття кримінальної справи є однією з можливих причин продажу компанії та зазначив, що більше не має наміру займатися хлібопекарським бізнесом.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, приватне підприємство «Мандрик» засноване Миколою Палушкою у 2019 році. ТОВ «Полонинський хліб» закарпатець створив у листопаді 2025 року.