Під брендом «Полонинський хліб» в Ужгороді працює щонайменше 8 магазинів

На Закарпатті власник хлібопекарні приховував частину доходів, щоб не платити податки, оформлюючи продажі не через компанію, а через підконтрольних підприємців. Після викриття він повернув до бюджету понад 4 млн грн податків.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 9 квітня, схема ухилення від сплати податків на підприємстві, що займається виробництвом та продажем хлібобулочних виробів у регіоні, діяла упродовж 2022–2023 років.

«Поки продукція продавалась у звичайних магазинах, частину грошей “проводили” через підприємців, які працюють за спрощеною системою і платять менше податків. Завдяки цьому підприємство показувало менший прибуток і сплачувало менше податків. У результаті такої схеми бюджет недоотримав понад 4,1 млн грн», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають компанію та прізвище її власника, зазначаючи, що останній під час розслідування відшкодував державі всю суму несплачених податків.

За даними судового реєстру, йдеться про власника ТОВ «Полонинський хліб» Миколу Палушку. Підприємцю інкримінують умисне ухилення від сплати податків у значному розмірі (ч. 1 ст. 212 КК України), за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

У зв’язку з повним відшкодуванням збитків, прокуратура відправила до суду клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Полонинський хліб» зареєстроване у листопаді 2025 року, натомість фейсбук-сторінка компанії наповнюється з 2017 року. Під цим брендом в Ужгороді працює щонайменше 8 магазинів.