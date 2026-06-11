Раніше пожежники заявили про оголошення тривоги через «інцидент із небезпечними речовинами»

У четвер, 11 червня, у Пентагоні в Арлінгтоні провели евакуацію через «інцидент із небезпечними речовинами». Втім, тривога виявилася хибною, повідомило CNN із посиланням на власні джерела.

Через подію кілька поверхів та коридорів Пентагону перекрили. Речник міністерства війни США Шон Парнелл підтвердив, що системи Пентагону виявили проблему з якістю повітря. За його словами, ситуація вимагає вжиття запобіжних заходів, допоки рятувальники не визначать ступінь її серйозності.

«Департамент виконує стандартні протоколи захисту, включаючи наказ про закриття на місці для ураженої зони. Команди реагування знаходяться на місці та готові надати підтримку тим, хто перебуває в будівлі», – повідомив Парнелл.

За даними пожежної служби Arlington Fire & EMS йдеться, у Пентагоні працює команда з небезпечних матеріалів. За даними пожежників, наразі тривають додаткові тестування якості повітря, які можуть тривати кілька годин.

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Співрозмовники CNN повідомили, що з другого по пʼятий поверхи Пентагону закрили через інцидент. Ще одне джерело телеканалу заявило, що поліція у будівлі носить протигази та повне хімічне захисне спорядження.

Втім, згодом джерела CNN розповіли, що блокування та евакуація Пентагону були спричинені хибною тривогою. Співрозмовники телеканалу заявили, що евакуацію розпочали, коли сенсорна система Пентагону виявила можливу наявність сибірської виразки. Втім, дані системи виявилися хибними через її несправність.