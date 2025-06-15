На зображенні з привітанням до дня прапора США користувачі помітили смуги, схожі на два маленьких прапори Росії

У суботу, 14 червня, міністерство оборони США привітало американців із днем прапора, опублікувавши зображення з російським триколором. Публікацію зі схожими на російський прапор смугами Пентагон опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

На зображенні, яке поширило міністерство оборони США, видно надпис «День прапора» та американський стяг у правій частині зображення. Водночас під текстом картинки видно три зірки, а також білі й червоні смуги на синьому тлі, схожі на російський біло-синьо-червоний прапор.

Опубліковане Пентгоном зображення до Дня прапора

«Вшануймо емблему нашої країни та зірки й смуги, які об'єднують нас усіх. Піднімаючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, нумо святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою», – йдеться у привітанні Пентагону.

На думку ексжурналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, російський триколор Пентагон розмістив випадково. У коментарях під дописом Міноборони США в іксі низка користувачів розкритикувала зображення та закликала видалити його. Втім, станом на ранок 15 червня, Пентагон не видалив публікацію.

Зазначимо, день прапора в США святкують 14 червня – у день армії Сполучених Штатів. З нагоди свята, яке збіглося із днем народження президента країни Дональда Трампа, у США вперше за понад 30 років пройшов військовий парад. Офіційно адміністрація Трампа заперечувала, що військовий парад пов’язаний із днем народження президента.

Парад відбувся на тлі масштабних протестів проти Трампа у всіх 50 штатах – протестувальники у 2000 локаціях вийшли на мітинги під гаслом «Ні королям».

Нагадаємо, 12 червня держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із днем Росії. Він заявив, що Сполучені Штати «віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього». На привітання відреагував президент України Володимир Зеленський, який повідомив, що новина про це стала неприємним фактом для нього.

«Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна конкретно за незалежність України», – сказав Зеленський.

За словами президента, він не сприймає те, що США як партнерська країна вітає Росію.