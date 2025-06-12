Рубіо від імені американського народу привітав росіян із днем Росії

Державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян із днем Росії, заявивши, що Штати віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати своє стремління до світлого майбутнього. Про це йдеться у дописі, який був опублікований у четвер, 12 червня, на сайті Держдепу.

«Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього», – йдеться у повідомленні.

Рубіо зазначив, що США також підтверджують свої прагнення до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією і Україною.

«Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами», – додав він.

Нагадаємо, 17 квітня Рубіо заявив, що закриває відділ протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, щоб «захистити» свободу слова. Офіс діяв при Державному департаменті США й відігравав важливу роль у боротьбі з російською та китайською дезінформацією.