Марко Рубіо визнав, що Росія порушує умови, які сама ж і висунула

Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що Росія порушує умови перемир’я, які сама й запропонувала. Росіяни затягують процес припинення війни, і США реагуватимуть, якщо позиція Росії не зміниться, повідомив він у п’ятницю, 4 квітня.

Під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО Рубіо заявив, що США не зацікавленні в затягуванні переговорів щодо закінчення російсько-української війни. За його словами, «президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів».

Держсекретар США додав, що Росія має ухвалити рішення щодо припинення війни «скоро, не через пів року, а через тижні». В разі, якщо російська влада далі затягуватиме переговорний процес, США мають переоцінити власну тактику.

Рубіо нагадав, що саме росіяни не погодилися на безумовне та повне припинення вогню, висунувши ідеї часткового перемир’я – зокрема, йдеться про так зване «енергетичне перемир’я», а також припинення вогню в акваторії Чорного моря. Політик визнав, що росіяни вже кілька разів порушили умови, які й самі висунули.

«Це про дії. Якщо ви не зацікавлені в мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумуєте якісь виправдання... Ми не будемо затягувати це», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, 18 березня між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбулась телефонна розмова. Результатами цього діалогу стала згода Путіна на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. 19 березня під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського український президент також висловив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах.

Крім того, за результатами переговорів української, російської та американської делегацій у Саудівській Аравії 25 березня країни домовилися запобігти атакам на комерційні судна у Чорному морі.

Втім, одразу після домовленостей Росія почала звинувачувати Україну нібито в порушенні умов перемир’я. Російський голова МЗС Сєргєй Лавров заявив, що передав раднику Дональда Трампа з нацбезпеки Майку Волцу нібито список порушень Україною мораторію на удари по енергооб'єктах. Він заявив, що Росія начебто стовідсотково дотримується «енергетичного перемир’я».

Втім, ще 26 березня у пресслужбі Генштабу відреагували на закиди росіян та наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Крім того, за словами радника президента України Дмитра Литвина, з 18 березня російські солдати вже кілька разів порушували умови перемир’я, завдавши щонайменше вісім ударів по енергетичних об’єктах України.

1 квітня, після удару росіян по енергетичній інфраструктурі Херсона, Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Сполученим Штатам Америки інформацію про те, що Росія вкотре порушила так зване «енергетичне перемир’я». Зазначимо, внаслідок атаки на Херсон у місті залишилися без світла 45 тис. споживачів.