Протести проти Трампа пройшли у 2000 локаціях США

У суботу, 14 червня, у низці міст США пройшли масштабні протести проти чинного президента країни Дональда Трампа. Протести відбулися в день святкування дня 250-річчя американської армії, який збігся із днем народження Трампа, та першим за понад 30 років військовим парадом, передає АР.

Під час параду вулицями проїхали десятки одиниць техніки, які репрезентують різні епохи армії США. До параду також залучили 7000 військовослужбовців. Завершив парад урочистий салют.

Парад відбувся у Вашингтоні ввечері 14 червня – у ньому взяв участь сам Трамп, якому виповнилося 79 років. Офіційно адміністрація Трампа заперечувала, що військовий парад пов’язаний із днем народження президента.

Водночас у низці міст у всіх 50 штатах пройшли масштабні протести проти Дональда Трампа та його антиміграційної політики. Протести під гаслом «Без королів», який організував «Рух 50501», охопили майже 2000 локацій – зокрема, Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфію та Г’юстон, Атланту та інші міста.

HOLY SHIT, Philly showed up strong for No Kings Day!



This is what democracy looks like! pic.twitter.com/M1gOm8PmzN — BrooklynDad_Defiant!️ (@mmpadellan) June 14, 2025

Водночас акцію протесту в Міннесоті скасували через вбивство лідерки демократів у Палаті представників штату Мелісси Гортман. Нагадаємо, Гортман та її чоловіка застрелив у власному будинку чоловік у поліцейські формі. До того нападник намагався вбити сенатора штату Джона Гоффмана та його дружину – їх госпіталізували з пораненнями.

Під час акцій протесту мітингарі закликали до повалення режиму «Дональда Трампа», порівнюючи його дії з вчинками монарха, а не демократично обраного президента. Протестувальники також звинуватили Трампа в організації військового параду 14 червня для власного прославлення.

Зазначимо, масові антиурядові протести відбулися на тлі заворушень у Каліфорнії на початку червня – тоді протестувальники вийшли на мітинги через політику Трампа проти мігрантів. Через заворушення Трамп направив до Каліфорнії 2000 бійців Національної гвардії, щоб придушити протести. Сам він назвав це боротьбою із «беззаконням».

Під час сутичок нацгвардійців та протестувальників є поранені – зокрема – двоє іноземних журналістів, які зазнали поранень гумовими кулями.