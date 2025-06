У суботу, 14 червня, у низці міст США пройшли масштабні протести проти чинного президента країни Дональда Трампа. Протести відбулися в день святкування дня 250-річчя американської армії, який збігся із днем народження Трампа, та першим за понад 30 років військовим парадом, передає АР.

Під час параду вулицями проїхали десятки одиниць техніки, які репрезентують різні епохи армії США. До параду також залучили 7000 військовослужбовців. Завершив парад урочистий салют.

Парад відбувся у Вашингтоні ввечері 14 червня – у ньому взяв участь сам Трамп, якому виповнилося 79 років. Офіційно адміністрація Трампа заперечувала, що військовий парад пов’язаний із днем народження президента.

Водночас у низці міст у всіх 50 штатах пройшли масштабні протести проти Дональда Трампа та його антиміграційної політики. Протести під гаслом «Без королів», який організував «Рух 50501», охопили майже 2000 локацій – зокрема, Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфію та Г’юстон, Атланту та інші міста.

