У США знову відбулися протести проти Дональда Трампа
Люди невдоволені діями президента США та Департаментом Ілона Маска
У Сполучених Штатах Америки тисячі людей знову вийшли на протести проти політики Дональда Трампа. Мирні демонстрації відбулись у багатьох містах США. Про це у неділю, 20 квітня, повідомило ВВС.
Як пише ВВС, протестами виказували невдоволення діями президента Дональда Трампа. Йдеться, зокрема, про його ініціативу щодо скорочення робочих місць в уряді США, запроваджені нові тарифи. Також мітингувальники невдоволені діями Департаменту ефективності уряду (Doge) і бездіяльністю адміністрації Трампа щодо громадянина Сальвадору Абрего Гарсіа, якого депортували зі США.
Повідомлялося, що протести пройшли мирно. Більшість мітингувальників тримали плакати з гаслом «Ні королям» – присвячені річниці революції проти британського панування.
Крім того, у Бостоні відбувся протест проти політики Трампа під назвою «50501» (50 протестів, 50 штатів, 1 рух).
«Це дуже небезпечний час для свободи в Америці. Я хотів, щоб мої онуки дізналися про походження цієї країни і про те, що іноді нам доводиться боротися за свободу», – цитує Associated Press мітингувальника Томаса Бассфорда.
Як зазначають журналісти, Дональд Трамп втрачає популярність серед американців. Зокрема, відповідно до нещодавнього опитування, його рейтинг впав до 43%.
Нагадаємо, 5 квітня у США також відбулися протести проти політики Дональда Трампа, а також його соратника й мільярдера Ілона Маска. Акція мала назву «Hands Off» (руки геть, – ред.).