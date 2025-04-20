Американці протестують проти політики Дональда Трампа

У Сполучених Штатах Америки тисячі людей знову вийшли на протести проти політики Дональда Трампа. Мирні демонстрації відбулись у багатьох містах США. Про це у неділю, 20 квітня, повідомило ВВС.

Як пише ВВС, протестами виказували невдоволення діями президента Дональда Трампа. Йдеться, зокрема, про його ініціативу щодо скорочення робочих місць в уряді США, запроваджені нові тарифи. Також мітингувальники невдоволені діями Департаменту ефективності уряду (Doge) і бездіяльністю адміністрації Трампа щодо громадянина Сальвадору Абрего Гарсіа, якого депортували зі США.

Повідомлялося, що протести пройшли мирно. Більшість мітингувальників тримали плакати з гаслом «Ні королям» – присвячені річниці революції проти британського панування.

Крім того, у Бостоні відбувся протест проти політики Трампа під назвою «50501» (50 протестів, 50 штатів, 1 рух).

«Це дуже небезпечний час для свободи в Америці. Я хотів, щоб мої онуки дізналися про походження цієї країни і про те, що іноді нам доводиться боротися за свободу», – цитує Associated Press мітингувальника Томаса Бассфорда.

Як зазначають журналісти, Дональд Трамп втрачає популярність серед американців. Зокрема, відповідно до нещодавнього опитування, його рейтинг впав до 43%.

Нагадаємо, 5 квітня у США також відбулися протести проти політики Дональда Трампа, а також його соратника й мільярдера Ілона Маска. Акція мала назву «Hands Off» (руки геть, – ред.).