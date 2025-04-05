Протестувальники у Вашингтоні / 5 квітня 2025 року

У США розпочались протести проти політики президента Дональда Трампа та його соратника й мільярдера Ілона Маска. Зокрема, у Вашингтоні почали збиратися протестувальники, які беруть участь в акції протесту під назвою «Hands Off» (руки геть, – ред.). Про це у суботу, 5 квітня, повідомила інформаційна агенція Reuters. Також, за даними «Суспільного», протести розпочались у Солт-Лейк-Сіті, Нью-Йорку, Бостоні, Атланті, штатах Делавер, Північна та Південна Кароліна.

У Вашингтоні протестувальники прийшли до однойменного монумента, очікується що у мітингу візьмуть участь близько 20 тис. людей. Загалом протести заплановані у 50 штатах, а також у Канаді, Мексиці та деяких країнах Європи. За даними Reuters, на участь у мітингах зареєструвались близько 150 груп активістів. Серед учасників мітингів – екологи, пропалестинські активісти, представники руху ЛГБТ+ та профспілки.

Серед тих, хто прийшов на мітинг у Вашингтоні, вчена-біомедик на пенсії зі штату Нью-Джерсі Террі Кляйн. За словами жінки, вона невдоволена всією політикою Трампа, зокрема, посиленням тиску на іммігрантів, діяльністю департаменту ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, та запровадженими тарифами.

«Вся наша країна піддається атаці, усі наші інституції, усе те, що робить Америку такою, якою вона є», – наголосила протестувальниця Террі Кляйн.

Журналісти Reuters поспілкувалися й з 73-річним Уейном Хоффманом, який також приїхав на мітинг зі штату Нью-Джерсі. За словами мітингаря, він невдоволений економічною політикою Трампа, включаючи його широке використання тарифів.

«Це вдарить по фермерах у червоних штатах. Це коштуватиме людям роботи. Люди втратили десятки тисяч доларів», – заявив Уейн Хоффман.

Reuters зазначає, що на протести також вийшли американці які живуть у країнах Європи. Зокрема, мітинги відбулись у Берліні, Франкфурті, Парижі та Лондоні. Українське медіа «Ґрунт» повідомляє про тисячі людей, які виходять на протести на вулиці Чикаго, Нью-Йорка, Портленда, Пітсбурга, Скрентона.

Деякі протестувальники тримають прапори України.