Протестувальники вийшли на мітинги у низці міст США

У четвер, 6 лютого, у низці штатів США пройшли протести проти політики адміністрації президента Дональда Трампа, який обіймає посаду трохи більше, аніж два тижні. Протестувальники виступили з різкою критикою антиміграційної політики Трампа, утиски прав трансгендерів та слів про «підпорядкування» Сектора Гази. Крім того, люди виступили проти призначення мільярдера та бізнесмена Ілона Маска на посаду керівника Департаменту держефективності (DOGE).

Протести відбулися в межах флешмобу 50501movement (50 протестів у 50 штатах за один день). Протести пройшли у штатах Каліфорнія, Міннесота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Індіана та інших.

Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти низки рішень нової адміністрації Білого Дому, зокрема:

про депортацію та припинення прийому мігрантів

про позицію щодо палестинців та Сектора Гази

про вихід США з Ради ООН з прав людини

про припинення іноземної допомоги та припинення роботи USAID

про заборону трансгендерним жінкам брати участь у спортивних змаганнях проти біологічних жінок тощо

NOW: At least 100 people are rallying at the Ohio Statehouse to protest against President Donald Trump & Project 2025.



This is part of the nationwide ‘50501 Movement,’ whose organizers say they oppose fascism & Trump’s executive orders and policies.@WEWS @WCPO @OhioCapJournal pic.twitter.com/spe7mYm9Zd — Morgan Trau (@MorganTrau) February 5, 2025

Окрім того, американці вийшли на протести проти призначення бізнесмена Ілона Маска на посаду Департаменту державної ефективності (DOGE). Зазначимо, на посаді Маск вже:

звинуватив USAID у нібито підтримці розробки Covid-19 та в неефективних витратах, які не збігаються з політикою нової адміністрації та відсторонив працівників організації, які не допустили його підлеглих до секретних даних

публічно підтримав проросійську ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини»

в день інавгурації Трампа 20 січня на виступі двічі продемонстрував нацистське вітання

На протестах мітингувальники закликали «відкинути фашизм» та «захистити демократію». На плакатах протестувальників були написи «Відправте Маска на Марс», «Свобода, а не фашизм», «Мовчання означає смерть», «Ненависть не зробить Америку великою». На протестах, окрім американських прапорів, також були присутні українські та палестинські стяги, а також символіка ЛГБТ+ спільноти.