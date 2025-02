У четвер, 6 лютого, у низці штатів США пройшли протести проти політики адміністрації президента Дональда Трампа, який обіймає посаду трохи більше, аніж два тижні. Протестувальники виступили з різкою критикою антиміграційної політики Трампа, утиски прав трансгендерів та слів про «підпорядкування» Сектора Гази. Крім того, люди виступили проти призначення мільярдера та бізнесмена Ілона Маска на посаду керівника Департаменту держефективності (DOGE).

Протести відбулися в межах флешмобу 50501movement (50 протестів у 50 штатах за один день). Протести пройшли у штатах Каліфорнія, Міннесота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Індіана та інших.

Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти низки рішень нової адміністрації Білого Дому, зокрема:

NOW: At least 100 people are rallying at the Ohio Statehouse to protest against President Donald Trump & Project 2025.



This is part of the nationwide ‘50501 Movement,’ whose organizers say they oppose fascism & Trump’s executive orders and policies.@WEWS @WCPO @OhioCapJournal pic.twitter.com/spe7mYm9Zd