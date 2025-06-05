Львівська ОВА за 6,8 млн грн продає збудовану за державні гроші амбулаторію у селі Великі Грибовичі. Раніше обласна влада обіцяла передати будівлю у власність Львівської громади. Щоб не допустити продажу амбулаторії Андрій Садовий звернувся до керівництва Фонду державного майна України невідкладно зупинити процес приватизації амбулаторії у селі Великі Грибовичі, а мешканці зібрали підписи.

У будівлі на вул. Стуса у селі Великі Грибовичі, яку вже ледь видно за чагарниками, ще кілька років тому могла запрацювати амбулаторія сімейної медицини. Звели її ще у 2022 році у межах державної програми доступної медицини.



«Коли ми дізналися про програму, а я тоді був ще на посаді сільського голови, ми зразу звернулися до Львівської обласної адміністрації, щоб Грибовичі були включені в програму, щоб в нас була збудована амбулаторія. Ми були включені. Ми на сесії виділили земельну ділянку, оформили документацію, ми бачили, як вона будувалася», – пригадав завідувач сектору Офіс Львівської громади у с. Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збиранка Ігор Питель.

Амбулаторія перебуває на балансі управління капітального будівництва ЛОВА. Раніше обласна адміністрація обіцяла передати її Львівській громаді. Однак цього так і не зробила, тепер же ж виставила на продаж з дозволом зміни функціонального призначення. Стартова ціна об’єкта – 6,8 млн грн. Заступник мера Львова Любомир Зубач назвав оголошення аукціону «несподіваним сюрпризом», адже понад два роки тривала процедура передачі споруди Львівській громаді.

«Хочу наголосити, що з боку Львівської міської ради були виконані всі процедури, щоб завершити процес прийому-передачі того майна. Коли дійшла справа до підписання акту прийому-передачі, то фізично всі посадовці Львівської міськради підписали, натомість двоє чиновників ЛОВА відмовилися це робити. Через це ця справа заштопорилася», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Як зазначив Любомир Зубач, управління капітального будівництва ЛОВА вимагало, щоб Львівській громаді було передане не майно, а виконані роботи.

«А це не можливо. Тому що цей об'єкт є вже зданий. Я підозрюю, що в тому об'єкті було багато недопрацювань, якісь там є старі хвости і хотіли просто перекласти відповідальність на місто», – додав Любомир Зубач.

Управління охорони здоров'я Львівської міськради навіть напрацювало концепцію роботи майбутньої амбулаторії, щоб максимальний перелік послуг був доступний для мешканців. Амбулаторія мала б працювати у складі Другого медоб'єднання Львова.

«Ми пропрацювати такий план, що там, окрім сімейних лікарів і медсестер, можна було б виділити приміщення для аптечного пункту. Також ми пропрацьовували можливість відкриття там стоматологічного кабінету, оскільки у Великих Грибовичах проживає значна частина і дитячого населення. Могли б там створити кабінет промоції здоров'я, проводити скринінг населення, робити забори біологічного матеріалу, тобто аналіз крові», – розповіла начальниця управління охорони здоров'я ЛМР Марта Матюшко.

Жодних закладів для медичної допомоги мешканцям у Великих Грибовичах немає. Тож тутешні люди кажуть – направду потребують у селі амбулаторії.

«Я вам скажу чому, тому що я пенсіонер і мені треба постійно щось полікувати, обов'язково. Кожного дня я йду в аптеку, а Дубляни, то трохи далеко», – сказав мешканець Великих Грибовичів Іван.

«Наскільки нам відомо, амбулаторія мала бути відкрита для села, для людей, щоб всі могли мати вільний доступ до першої медичної допомоги. Багато є у нас старших людей, які спокійно могли б звернутися до лікаря, а так – це не нормально, що вони зараз з неї зроблять.На мою думку, і я переконаний, що більшість села підтримає, тут мала б бути таки амбулаторія», – зазначив мешканець Великих Грибовичів Тарас Лісович.

Мешканці навіть зібрали підписи, щоб не допустити продажу амбулаторії у їхньому селі.

«Мешканці швидко організувалися. Тут, я бачу, більше 100 підписів мешканців. Вимога одна в них – невідкладно скасувати аукціон продажу і амбулаторію передати в комунальну власність», – розповів завідувач сектору Офіс Львівської громади у с. Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збиранка Ігор Питель.

Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до в. о. голови Фонду державного майна України Іванни Смачило.

«З огляду на те, що амбулаторія сімейної медицини в селі Великі Грибовичі була збудована за кошти державного бюджету в рамках реалізації державної програми “Доступна медицина”, беручи до уваги відсутність у вказаному населеному пункті іншої амбулаторії, з метою забезпечення мешканців села доступними та якісними медичними послугами, прошу вас вжити усіх можливих заходів щодо припинення процедури відчуження амбулаторії первинної медицини», – йдеться у зверненні Андрія Садового.

Натомість заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко днями опублікував на своїй Facebook-сторінці допис, заявивши, що за останні три роки ОВА шість разів зверталася до ЛМР з пропозицією прийняти амбулаторію у Великих Грибовичах у власність громади. Зараз же Юрій Бучко пропонує місту викупити амбулаторію на аукціоні.

«Якщо ЛМР справді опікується потребами своїх мешканців, варто не зволікати, а прийняти цей об’єкт. Або ж чесно сказати, що він їм не потрібен. Бо три роки переписки без результату – це, на жаль, не про ефективність. І якщо місто дійсно “активно вело процес”, то може цілком легально викупити об’єкт, збудований за кошти державного бюджету», – йдеться в дописі Юрія Бучка.

Натомість Любомир Зубач зазначив, що ця інформація є маніпулятивною.

«Тому що вони дійсно писали листи, але ці листи були безсенсові. Два роки в них на підписі є акт прийому-передачі, це є фінальний документ, який потрібен, щоб амбулаторія перейшла у власність громади міста. Замість того, щоб поставити два підписи, вони писали листи і тепер я розумію, чому вони їх писали. Бо в тих листах вони писали, що хочуть передати не майно, а хочуть передати виконані роботи, тобто вони хотіли прикрити свої старі хвости і перекласти це на місто», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Люомир Зубач.

У Львівській обласній військовій адміністрації відмовилися коментувати продаж амбулаторії на камеру, натомість зазначили, що отримати інформацію можна лише за відповідним запитом. Журналісти його надіслали, та відповіді на момент виходу матеріалу не отримали. Аукціон із продажу амбулаторії запланований на 13 червня.