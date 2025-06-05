Скандальний чемпіон покинув великий спорт на піку кар'єри

Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 KO) офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це боксер заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Останній свій бій 37-річний українець провів у травні 2024 року, коли технічним нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа – він здобув титул чемпіона світу за версією IBF, а також зберіг пояс IBO. В середині травня 2025 року визначився обов'язковий претендент на бій за чемпіонський пояс Ломаченка – американський боксер Раймонд Мураталла переміг росіянина Заура Абдуллаєва.

Бій між Ломаченком та Мураталлою був під питанням, оскільки українець отримав травму спини під час тренування наприкінці 2024 року. В січні 2025-го Василь провів медичне обстеження, від якого, залежала його подальша кар'єра і, зрештою, вирішив повісити рукавички на цвях.

Нагадаємо, Ломаченко розпочав професіональну кар'єру у 2013 році. Він двічі ставав переможцем Олімпіади – у 2008-му (у вазі до 57 кг) та 2012-му (до 60 кг) роках. Також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020, 2019). Всього український боксер провів 21 поєдинок на профі-рингу, здобув 18 перемог (12 достроково) та зазнав трьох поразок.

До слова, Ломаченко – вірянин УПЦ МП. Він регулярно потрапляє у скандали через свої проросійські погляди. Василь відкрито підтримує російську церкву та постійно публікує фотографії з її представниками.