Василь Ломаченко в обіймах митрополита УПЦ МП Лонгина

Український боксер Василь Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП Лонгином (Михайлом Жаром), який отримав підозру від Служби безпеки України. Відповідне фото спортсмен опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами», – підписав світлину Ломаченко словами з біблійного уривка російською мовою.

Нагадаємо, Ломаченко – вірянин УПЦ МП. Він регулярно потрапляє у скандали через свої проросійські погляди. Василь відкрито підтримує російську церкву та постійно публікує фотографії з її представниками.

Раніше він зробив спільне фото з російським чемпіоном змішаних єдиноборств (UFC) у легкій вазі Ісламом Махачевим, який відомий дружбою з кремлівським ставлеником Чечні Рамзаном Кадировим та підтримкою війни Росії проти України. Також Ломаченко заявляв, що «Україна почала війну проти Бога, церкви та українського народу».

Лонгин (Михайло Жар) – митрополит УПЦ МП, який раніше був настоятелем Банченського монастиря (Чернівецько-Буковинська єпархія). У 2023 році отримав підозру від прокуратури у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Під час літургій Лонгин називав Православну церкву України «сатанинською» та «церквою антихриста». 9 серпня 2024 року Михайло Жар потрапив у ДТП, не впоравшись з керуванням позашляховика «Lexus».