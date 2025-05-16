Тимощуку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Київська міська прокуратура у п’ятницю, 16 травня, заочно повідомила про підозру у пособництві Росії колишньому гравцеві збірної України з футболу Анатолію Тимощуку.

Як зазначають слідчі, колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні 2024 року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку російських військових.

«По закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію Росії вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис. рублів», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу 106-му розвідувальному батальйону, відомому як розвідзагін 106 «Москва», а надалі перейменованому в «Светлояр».

Тимощуку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук народився в Луцьку та грав у місцевому футбольному клубі «Волинь». Більшу частину своєї футбольної кар'єри він провів, граючи за донецький ФК «Шахтар», згодом перейшов у російський «Зеніт» та німецьку «Баварію». Тимощук провів рекордну кількість матчів у складі збірної України.

У грудні 2022 року Тимощук потрапив під санкції України за підтримку повномасштабної війни. У березні 2022 його позбавили звання почесного громадянина Луцька. Тоді як у листопаді 2022 року президент України позбавив Тимощука державних нагород.