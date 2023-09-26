УАФ залишила рішення щодо Тимощука без змін попри його оскарження

Колишній гравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук вирішив оскаржувати рішення Української асоціації футболу щодо позбавлення його всіх титулів. Раніше його позбавили права займатися футболом та забрали всі нагороди через співпрацю Тимощука з російськими клубами, повідомили у понеділок, 25 вересня, у прес-службі УАФ.

Раніше УАФ позбавила Тимощука всіх титулів та заборонила здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом. Рішення було пов'язане з тим, що Тимощук продовжує працювати у Росії після 2014 року та досі є тренером санкт-петербурзького клуба «Зеніт».

«Анатолій Тимощук оскаржив дане рішення до Апеляційного комітету УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ», – повідомили у прес-службі УАФ.

В УАФ додали, що Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ рекомендував Центру ліцензування позбавити Тимощука тренерської ліцензії Pro-UEFA та доручив адміністрації звернутися до влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Анатолія Тимощука відібрали титули переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України. Футболіст неодноразово демонстрував свою проросійську позицію та не припиняв співпрацювати з окупантами ні під час вторгнення на Донбас у 2014 році, ні під час повномасштабної війни Росії проти України.

У грудні 2022 року Тимощук потрапив під санкції України за підтримку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Він залишився на території Росії та продовжує працювати тренером російського ФК «Зеніт». Окрім того, у березні 2022 Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька.

Зазначимо, Анатолій Тимощук народився в Луцьку та грав у місцевому футбольному клубі «Волинь». Більшу частину своєї футбольної кар'єри він провів, граючи за донецький ФК «Шахтар», а згодом перейшов у російський «Зеніт» та німецьку «Баварію». Тимощук провів рекордну кількість матчів у складі збірної України, проте втратив титул рекордсмена через підтримку російської агресії.