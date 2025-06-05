У десятьох дошкільних закладах освіти Львова реалізують пілотний проєкт білінгвальної освіти – паралельне навчання одразу українською та англійською мовами. За допомогою гри, музики, мультфільмів і руханок, діти поступово і легко вивчають свою першу іноземну мову.

Дмитрик є вихованцем львівського садочка №29. Комунікувати англійською він навчився саме тут, адже в садочку реалізують проєкт двомовного навчання. Наразі в тестовому режимі.

«Це для дітей цікаво. Тому що є і музика, і навчальні матеріали, є їхні друзі – чотири герої на першому етапі навчання. Вони повністю задіяні в наших активностях впродовж робочого дня.Кожен з цих друзів відповідає за певну активність. Дітям набагато цікавіше, коли вони не розмовляють тільки українською, а в процесі вивчають ще додатково англійські слова. І вони їх використовують», – розповідала директорка ЗДО №29 Вікторія Деркач.



Спілкується малеча англійською мовою вже навіть між собою під час гри. Загалом десять комунальних садочків Львова долучились до проєкту з розвитку білінгвальної освіти – українською та англійською мовами. Йдеться про дошкільні навчальні заклади: Nº116, 29, 71, 170, 179, 52, 30, 51, «Вільні» та «Веселка». Проєкт стартував ще минулого року. Попередньо Львівська міськрада підписала меморандум із польським центром Yellow House Education про участь у програмі, колеги надали Львову в безкоштовне користування програму Lingualis. Вона передбачає легку адаптацію дитини до англомовного середовища за допомогою гри, музики, мультфільмів тощо. Педагоги та керівники садочків, які долучилися до проєкту, також взяли участь у навчанні з білінгвальної освіти в Кракові.

«Найперше – це робота з вчителями, друге – це методичне забезпечення. У цьому нам допомогли наші колеги з Польщі, які дали нам методики, підручники і ті всі речі, якими користуються наші вчителі. Наступне – це навчання вчителів, навчання вихователів. Просто процитую нашого колегу Андрія Жолоба, ветерана війни, який сказав, що знання англійської мови – це один з елементів захисту. Напевно через те, що іноземна мова насамперед інструмент захисту країни в майбутньому, нашим дітям потрібно її знати», – розповів начальник департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

«Свого часу так робили і шведи, і поляки, і італійці. Ми також йдемо цією дорогою. Хочемо, щоб всі садочки міста Львова мали таку опцію. І ця хвиля пішла на всі наші міста в Україні. Тому що без іноземної мови сьогодні важко. А англійська мова все-таки має найбільшу популярність», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Повноцінно програма в цих 10 садочках запрацює із вересня, а надалі її поширять на інші заклади дошкільної освіти Львівської громади.