У неділю, 1 червня, понад шість тисяч львів’ян та мешканців громади отримали повідомлення про зарахування дітей у дошкільні заклади. Львівська міськрада пояснила, що мають зробити батьки для зарахування дитини в садок, як змінити пріоритет та що робити, якщо потрапити у бажаний садок не вдалось.

Якщо батьками прийшло повідомлення про зарахування дитини в садок:

До 11 липня 2025 року батьки мають звернутись до керівника садка та подати документи: копію свідоцтва про народження, за наявності – документ про пільгу, а також написати заяву. До 31 серпня потрібно принести оригінали документів та медичну довідку від сімейного лікаря.

Батьки також можуть подати заяву в особистому кабінеті, а до 31 серпня прийти у садок з оригіналами документів та довідкою від сімейного лікаря.

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Якщо батьки хочуть змінити пріоритет або дитина не потрапила у бажаний садок:

Із 20 липня можна буде редагувати заявки, змінивши номер садка на той, у якому будуть вільні місця. Друга хвиля зарахування стартує 20 серпня.

Чи є вільні місця у львівських садках після першої хвилі зарахування?

Так, у дитячих садках Львівської громади є ще 535 вільних місць за результатом першої хвилі зарахування.