Найважливіше знайти до дитини підхід, щоб навчання було в задоволення

У червні школярі розходяться на канікули, а батьки майбутніх першокласників ретельно обирають школу і займаються підготовкою до старту навчання. Не всі з них вважають, що дитину треба готувати до нового етапу. Деякі батьки навпаки думають, що не варто додатково навантажувати малечу і треба дати їй відпочити перед навчальним роком. Чи є корисною підготовка дітей до школи і як нею займатися – самостійно вдома чи за допомогою фахівців, розповідає 24 Канал.

Чи треба готувати дитину до школи

Фахівці вважають, що дошкільна підготовка буде корисною дитині перед початком шкільного навчання: додасть впевненості у комунікації з однолітками та педагогами, допоможе швидко засвоювати нові знання.

Однак тут важливо не «переборщити»: надмірне навантаження на дитину може відбити бажання здобувати нові знання ще до початку самого навчання. Тому слід знайти компроміс.

Чого не варто робити під час підготовки до школи

Якщо ви самостійно готуєте дитину до школи, слід пам’ятати про основні правила і перестороги, які можуть їй нашкодити:

занадто рано братися за читання і письмо . Механічне вивчення букв без розуміння не дає результату й може викликати відразу;

вимогливість і строгість . Це викликає у дитини тривогу й опір до навчання;

безсистемність . Спроба викласти все й відразу, без чіткої програми не формує навичок, потрібних для школи;

ігнорування емоційної підготовки. Соціальні навички, вміння чекати, слухати, висловлювати думки – не менш важливі за саме навчання.

Які методи працюють під час підготовки дитини

Під час підготовки дитини до шкільного навчання корисними будуть такі правила:

1. Режим дня та щоденні звички. Регулярність і послідовність допомагає дитині звикати до режиму й відчувати себе впевнено.

2. Навчання через гру. Ігровий формат найкраще підходить для дошкільнят, він ефективніший ніж класичні заняття.

3. Мотивація через інтереси дитини. Використання улюблених тем (ігрові персонажі, тварини чи герої казок) підвищує залученість дитини в навчальний процес.

4. Короткі, але регулярні заняття. Краще займатися по 15 хвилин щодня, ніж годину раз на тиждень. Адже дитяча увага швидко розсіюється.

5. Онлайн-заняття з педагогом. Такі уроки дають структуру, мотивацію та зворотний звʼязок. Особливо, якщо батькам бракує педагогічних навичок.

Якщо ви не впевнені, що зможете забезпечити правильну і поступову підготовку своїй дитині, варто звернутися до фахівців.

Чому варто довірити підготовку дитини Optima Kids

В освітньому онлайн-центрі Optima Kids підготовкою дітей до школи займаються найкращі фахівці. Вони пропонують цікаві та корисні методи засвоєння потрібних знань напередодні шкільного життя. Діти навчаються за допомогою гейміфікації, занять з педагогами онлайн, інтерактивного застосунку і розвивального YouTube-каналу.

Під час занять діти переглядають анімаційні ролики, грають у розвивальні та навчальні ігри, виконують цікаві завдання для розвитку уваги, памʼяті, логічного мислення, починають вчитися читати та знайомляться з елементарними математичними поняттями. У «Зошиті зірок» вони розвʼязуватимуть цікаві логічні завдання для закріплення матеріалу.

З Optima Kids дитина здобуде нові корисні знання і навички, а також отримає натхнення для навчання у школі. Підготовка відбувається дистанційно, тому не завдасть стресу і дозволить мати час на розваги влітку.