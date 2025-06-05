Затриманим зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

У Запоріжжі правоохоронці затримали банду наркоторговців, які використовували форму силових структур, зокрема ЗСУ та поліції, для конспірації. Угруповання діяло під контролем місцевого кримінального авторитета, повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у четвер, 5 червня.

За даними слідства, 35-річний мешканець Запоріжжя під керівництвом кримінального авторитета Григора організував наркобізнес, залучивши своїх знайомих віком від 24 до 57 років. Наркотики розсилали поштою та робили «закладки» в загальнодоступних місцях Запоріжжя.

«А щоб не привертати зайву увагу, одягали форму. При цьому використовували шеврони різних підрозділів як поліції, так і військових. Окрім того, аби убезпечити себе від викриття з боку правоохоронних органів, учасники злочинної групи перевозили наркотики автомобілем із шашкою “таксі”. А сам товар ховали під дно кузова у відповідних кейсах», – повідомили правоохоронці.

Організатора та трьох учасників схеми затримали під час розвезення наркотиків 4 червня у Запоріжжі. Під час затримання у зловмисників вилучили форму силових структур, пістолет та набої до нього, мобільні телефони, авто та понад сотню згортків із наркотиками. За результатами обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили мішки з наркотиками та чернетки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим учасникам наркогрупи про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (придбання, збут, зберігання та продаж наркотиків). Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.