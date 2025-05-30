Правоохоронці провели 46 обшуків на території Хмельницької та Київської областей

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка збувала амфетамін і канабіс у Хмельницькій та Київській областях. Десятеро підозрюваних торгували амфетаміном та шишками канабісу. Про це повідомила 30 травня преслужба поліції області.

За даними слідства, налагодив наркобізнес мешканець регіону з кримінальним минулим. Як партнерів залучив жителів кількох областей. Вони торгували амфетаміном та шишками канабісу.

Лідер угруповання закуповував амфетамін оптовими партіями у киян – від 100 до 300 грамів, а також виготовляв у помешканнях своїх спільників. Для вирощування канабісу він обладнав лабораторію у Полонному. Готовий урожай передавали іншим спільникам для фасування та збуту. В області наркокур’єри розкладали закладки або продавали в руки, а клієнтам з інших областей відправляли поштою.

Правоохоронці провели 46 обшуків на території Хмельницької та Київської областей. За їх результатами затримали організатора наркобізнесу та його дев’ятьох партнерів. Залежно від участі та ролі в злочинній діяльності їхні дії кваліфікували за:

- ч. 2 та 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

- ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також вилучили лабораторне обладнання, кущі та насіння канабісу, готові до збуту амфетамін та канабіс, зброю, гранати, автомобілі та понад 1,8 млн грн у різній валюті.

Нині затриманим обрали запобіжні заходи: дев’ятьом – тримання під вартою, одному – нічній домашній арешт. За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.