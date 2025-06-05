Церемонія передачі дзвону з російської зброї у церкві Святого Спасителя у Празі

У четвер, 5 червня, королева Нідерландів Максима передала церкві в Чехії дзвін, виготовлений з російської зброї, яку окупанти застосовували проти України. Подарунок зробили на знак солідарності з Україною, повідомило AP.

Частково виготовлений з російських артилерійських снарядів та іншого озброєння, яким росіяни били по Україні, Дзвін Свободи Нідерланди подарували церкві Святого Спасителя в Празі. Він замінить один з оригінальних дзвонів, які під час Першої світової війни викрала австро-угорська армія та перетворила їх на зброю.

Дзвін виготовили на голландському королівському ливарному заводі Eijsbouts.

«Цей дзвін має багато символіки, і це дуже особливий проєкт для нас. Використати матеріал, призначений для насильства, і перетворити його на щось мирне – це гарна ідея», – розповів власник ливарні Йост Ейсбоутс.

Під час церемонії передачі дзвону були присутні президент Чехії Петр Павел та його дружина Єва. З голландської сторони була присутня лише королева, оскільки монарх Віллем-Олександр був змушений скоротити поїздку через розвал голландського уряду. Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, антиісламський урядовець Герт Вілдерс відкликав своїх міністрів з чотирипартійного коаліційного уряду Нідерландів.

Під час церемонії лідери країн висловили підтримку Україні. Нагадаємо, напередодні, 4 червня, Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро. Гроші спрямують на забезпечення морської безпеки України – до пакета допомоги увійдуть понад сто кораблів, включаючи патрульні катери та морські безпілотники.