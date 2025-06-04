Нідерланди оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн євро для забезпечення морської безпеки України. Про це перед початком засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» 4 червня в Брюсселі сказав виконувач обов’язків міністра оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає агентство «Укрінформ».

За словами Брекельманса, до пакета допомоги ввійдуть понад сто кораблів, включаючи патрульні катери та морські безпілотники.

«Він (пакет допомоги – ред.) міститиме понад сто кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій, тобто широкий спектр з понад ста суден. Пакет також містить понад 50 морських безпілотників. І ще системи озброєння, датчики, запасні частини, навчання, тобто повний пакет для посилення морської безпеки України», – уточнив посадовець.

Рубен Брекельманс зауважив, що російські загрози як у Чорному морі, так і навколо Херсона та на Дніпрі зростають. Тому Україні важливо захистити себе.

До слова, 26 травня Нідерланди завершили передачу Україні останнього винищувача F-16 із запланованої партії у 24 літаки.

Раніше, 31 березня, Нідерланди повідомили, що виділять 500 млн євро на масштабний проєкт з розробки безпілотників для України.