Нідерланди виділяють 500 млн євро на масштабний проєкт з розробки безпілотників для України. Про це повідомили міністр оборони країни Рубен Брекельманс і державний секретар Гійс Туїнман, передає пресслужба міноборони Нідерландів 31 березня.

Там розповіли, що Брекельманс і Туйнман нещодавно відвідали Дніпро після масованої атаки РФ, а також штаб на сході країни, де обговорили з командувачем армії поточну ситуацію на фронті та необхідну підтримку.

«Українці висловили велику потребу в безпілотниках, засобах протиповітряної оборони та артилерії. Пріоритети Нідерландів добре узгоджуються з цим», – ідеться в повідомленні.

Рубен Брекельманс і Гійс Туїнман під час візиту в Україну (Фото міноборони Нідерландів)

Міністри повідомили, що Нідерланди надають України 2 млрд євро термінової допомоги. 500 млн євро скерують на безпілотники, які, за словами Рубена Брекельманса, «змінять ситуацію на полі бою і буквально врятують життя».

Під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим посадовці обговорили вміст пакета допомоги на 2 млрд євро. Окрім анонсованих безпілотників, до нього ввійдуть засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та морське обладнання. Міністри обох країн підписали угоду про посилення співпраці між оборонними галузями України та Нідерландів.

Нагадаємо, про надання нового пакета військової допомоги Україні сьогодні також оголосила Швеція. Його вартість становить майже 1,6 млрд доларів і він є найбільшим пакетом підтримки від країни.