У 2025 році Швеція планує надати Україні допомоги на 40 млрд крон

Швеція виділить Україні новий оборонний пакет вартістю 16 млрд крон (1,59 млрд доларів). Це найбільший військовий пакет, який надавала країна. Про це в понеділок, 31 березня, повідомило агентство Reuters з посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Як йдеться, більша частина пакета – 9,2 млрд крон (912 млн доларів) – міститиме військове обладнання, яке Швеція закупить під керівництвом Шведської адміністрації оборонного спорядження (FMV) у вітчизняної, скандинавської та європейської оборонної промисловості.

«Пакет включає, серед іншого, підтримку протиповітряної оборони, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу України», – написав Йонсон.

Також Швеція виділить 465 млн доларів на закупівлі озброєння через багатосторонні ініціативи, коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України та закупівлі в українських оборонних підприємств.

Новий пакет військової допомоги включає також передачу Україні обладнання від Збройних сил Швеції, а саме:

медичного транспорту;

навчальної зброї для стрільби бронебійними снарядами м/86;

кулеметів типу m/58;

боєприпасів дрібного калібру;

близько сотні автомобілів різних типів для обслуговування авіабази;

основного та майстерного обладнання для забезпечення діяльності авіабази;

медобладнання та транспорту;

індивідуального спорядження;

обладнання та харчів.

Ще 46 млн доларів спрямують на гарантії для оборонного експорту для України. Це означає, що більше компаній зможуть долучитись до постачання озброєння та запчастин для України.

FMV також отримає гроші для фінансування військових розробок малих технологічних компаній, які потребують перевірки або масштабування для військових цілей в Україні.

В оборонному відомстві заявили, що Швеція збільшить допомогу Україні цього року з 25 млрд крон (2,48 млрд доларів) до 40 млрд крон (3,98 млрд доларів).