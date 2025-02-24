Переносний ЗРК RBS-70NG

Уряд Швеції закупив системи протиповітряної оборони на суму в 1,2 млрд крон (близько 113 млн доларів), які передадуть Україні. Про це в статті для газети Svenska Dagbladet повідомили прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заступник прем'єр-міністра, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш і міністр освіти Йоган Персон, передає «Суспільне».

Автори тексту заявили, що «тепер можуть оголосити про закупівлю систем ППО на загальну суму 1,2 млрд крон для передачі в дар Україні». Там уточнили, що Швеція передасть системи Robot 70 і Tridon Mk2, які будуть закуплені через Шведську адміністрацію оборонних матеріалів.

Окрім цього, Стокгольм також передасть системи ППО, які вже є в Україні, та засоби протиповітряної оборони, які можуть носити окремі солдати.

«Загалом, те, що зараз передається, посилить захист українських військових, а також населення та цивільної інфраструктури», – підкреслили шведські посадовці.

Від початку повномасштабної війни Швеція виділила близько 73,2 млрд шведських крон (близько 6,45 млрд доларів) на підтримку України.

Характеристики систем Robot 70 і Tridon Mk2

Robotsystem 70 (RBS 70) – шведський переносний зенітно-ракетний комплекс ближнього радіуса дії виробництва компанії Saab Bofors Dynamics. Уперше ЗРК був представлений в 1977 році.

Нині використовується п’яте покоління виробу – RBS-70 NG з системою автоматичного відстежування та інтегрованим тепловізором. Нова система може експлуатуватися дистанційно, виконуючи завдання протиповітряної оборони на стаціонарних позиціях, а також застосовуватися проти наземних легкоброньованих цілей, оскільки бойова частина ракети, окрім того, що є осколковою, має і фугасну дію.

За даними виробника системи:

Ефективна дальність: понад 9 км

Висота ураження: 0-5000 м

Час розгортання: 45 с

Час перезаряджання: менш як 5 с

Комплекс має на озброєнні декілька типів зенітних ракет – Rb 70 Mk.1, Mk.2 та Bolide.

У березні 2023 року стало відомо про появу ЗРК на озброєнні бійців 88-ї ОМБр. У серпні того ж року військові 47-ї ОМБр «Маґура» збили російський ударний гелікоптер Ка-52 за допомогою ПЗРК RBS 70 біля населеного пункту Роботине на Запоріжжі.

Tridon Mk2 – сучасна самохідна зенітно-артилерійська система, представлена компанією BAE Systems на виставці Eurosatory 2024 у Парижі.

Зенітна система Tridon Mk2 (BAE Systems)

Виріб створено на базі морської гармати Bofors 40 Mk4 калібру 40 мм та має заявлену дальність стрільби до 12,5 км включно. Tridon Mk2 призначена для ефективного ураження різноманітних повітряних та наземних цілей, включаючи БпЛА, літаки, крилаті ракети та легкоброньовану техніку. Комплекс Tridon Mk2 адаптований для розгортання на різних типах шасі, зокрема цивільних вантажівках.

Нагадаємо, 22 лютого Естонія оголосила про передачу Україні нового оборонного пакета, до якого увійдуть тисячі боєприпасів та продуктові набори. Також пакет планують доповнити оборонною продукцією естонського виробництва.