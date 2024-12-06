Українські бійці відзначили високий рівень захисту бронетранспортерів CV90

Швеція та Данія підписали контракт зі шведським підрозділом британської компанії BAE Systems Hägglunds на закупівлю 205 бойових машин піхоти CV9035MkIIIC. Частину БМП передадуть для потреб Збройних сил України. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Швеції в п’ятницю, 6 грудня.

Зазначається, що загальна вартість угоди становить 25 млрд шведських крон (приблизно 2,3 млрд доларів). Зі закуплених 205 бойових машин 115 – отримає Данія, а 50 – поставлять до Швеції на заміну раніше переданих Україні. Решта 40 машин відправлять для потреб українських Сил оборони. Раніше Швеція вже передала Україні 50 бойових машин CV90.

«Ці інвестиції дозволять отримати більше шведської бронетехніки, яка зробить Європу, і особливо Україну, більш безпечною. Шведська оборонна промисловість є унікальним і потужним активом для нашої національної та колективної обороноздатності», – сказав міністр оборони Швеції Поль Джонсон.

За словами міністра, шведські БМП CV90 мають високий рівень захисту і врятували життя багатьом українським бійцям. У відомстві зазначили, що 10 країн вирішили придбати систему CV90. Йдеться про Данію, Естонію, Фінляндію, Нідерланди, Норвегію, Швейцарію, Словаччину, Швецію, Чехію та Україну.

Характеристика бойової машини піхоти CV90

CV90 – сімейство шведських бойових машин піхоти. Розробка CV90 велася з 1984 року фірмою Hägglunds, що належить британській BAE Systems, на замовлення сухопутних військ Швеції. Серійне виробництво CV90 стартувало в 1993 році. Компанія випустила близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшу частину з яких – на експорт.

Норвезькі, данські та шведські CV90 були використані під час війни в Афганістані, а з 2023 року машини цього сімейства застосовують в російсько-українській війні на боці ЗСУ. Версія CV9035, яку отримають Сили оборони, озброєна гарматою Bushmaster III 35/50.