Данія виділить Україні 130 млн євро на оборонну промисловість

Данія виділить 1 млрд данських крон (130 млн євро) на оборонну промисловість України. Про це повідомила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

За словами Метте Фредеріксен, Україна має перемогти у війні, а тому країна продовжить і надалі допомагати та підтримуватиме оборонну промисловість. Зокрема, прем’єр-міністерка оголосила про виділення нового пакету допомоги на 130 млн євро.

«Ми вже бачимо, на що здатна ваша оборонна промисловість. Ми розуміємо, що ці інвестиції приводять до реального впливу на полі бою», – сказала прем’єр-міністерка Данії.

Крім того, Метте Фредеріксен повідомила, що плани Данії щодо передачі Україні винищувачів F-16 не змінилися. Прем'єр-міністерка Данії нагадала, що країна вже передала шість літаків. Загалом Данія планує передати Україні 19 винищувачів F-16. Метте Фредеріксен також нагадала, що з серпня 2023 року Данія бере участь у підготовці українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

Загалом Данія надала Україні вже понад 20 пакетів оборонної підтримки.

Нагадаємо, Данія вже профінансувала виробництво 18 українських колісних гаубиць 2С22 «Богдана». Також наприкінці вересня у міністерстві оборони Данії повідомили, що інвестують у виробництво українського озброєння 4,2 млрд данський [понад 562 млн євро].

Крім того, Норвегія також оголосила про фінансування виробництва українського озброєння та техніки за «данським форматом».