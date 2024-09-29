Данія вже профінансувала виробництво 18 українських артилерійських установок «Богдана»

Данія інвестує у виробництво українського озброєння 4,2 млрд данський [понад 562 млн євро]. Про це у неділю, 29 вересня повідомили у міністерстві оборони Данії.

Зазначається, що міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен у неділю, 29 вересня, перебуває у Києві із робочим візитом. Він зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним. Під час зустрічі сторони уклали угоду про наміри продовжити співпрацю Данії з українськими оборонними підприємствами.

Данія профінансує виробництво української зброї, а яка потім надійде на озброєння Сил оборони. Для цього Данія використає доходи від заморожених російських активів.

«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма способами. Тому я дуже радий, що Данія погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкращим чином використати 4,2 млрд данських крон», – зазначив Трольс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, 10 липня Трольс Лунд Поульсен повідомив, що Данія профінансує виробництво 18 українських колісних гаубиць 2С22 «Богдана», які передадуть на озброєння Сил оборони. Міністр оборони Данії зазначив, що така модель допомоги має низку переваг, зокрема, логістичні. Також інвестиції в українську оборонну промисловість допомагають її розвивати.

14 вересня стало відомо, що Сили оборони вже отримали 18 артилерійських установок українського виробництва «Богдана».