Естонія передасть 10 тис. артилерійських боєприпасів

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть тисячі боєприпасів та продуктові набори. Також пакет планують доповнити оборонною продукцією естонського виробництва, повідомив 22 лютого прем’єр-міністр Естонії Крістіан Міхал.

«Для посилення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія надсилає 10 тис. артилерійських боєприпасів і 750 тис. продуктових наборів для українських бійців», – повідомив він на своїй сторінці в Х.

За словами Крістіана Міхала, Естонія «за першої ж нагоди» доповнить оголошений пакет військової допомоги власного виробництва. Про яку саме продукцію йдеться, прем’єр-міністр країни не уточнив, проте повідомив, що йдеться про додаткову допомогу на 100 млн євро.

Нагадаємо, Естонія разом із Литвою наприкінці січня заявили про готовність витрачати понад 5% свого ВВП на оборону, після того, як президент США Дональд Трамп засудив Європу за бездіяльність. Країни стали першими, хто відгукнувся на заклик Трампа мобілізувати свої можливості. Зазначимо, наразі Естонія має видатки на оборону на рівні 3,7%.

До слова, у грудні 2024 року Естонія повідомила, що надасть Україні додаткові 200 тис. євро для України – гроші передбачні для підтримки жінок, дітей та людей з інвалідністю, а також виділяються на відновлення енергетичної інфраструктури.