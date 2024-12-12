МЗС Естонії виділить Україні додаткові 200 тис. євро допомоги

Міністерство закордонних справ Естонії виділить додаткові 200 тис. євро допомоги із бюджету 2024 року для найбільш вразливих категорій українців – жінок, дітей та людей з інвалідністю. Окрім того, частину грошей скерують на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомив естонський мовник ERR з посиланням на главу МЗС Естонії Маргуса Цахкна в четвер, 12 грудня.

У відомстві повідомили, що 100 тис. євро Естонія направить Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань. Співробітники фонду допомагають дістатися до важкодоступних районів та безпосередньо до нужденних громадян.

Ще 68 тис. євро отримає Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для пом'якшення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році. В Україні цей фонд створив 26 мобільних клінік і пологових відділень, центри допомоги жертвам гендерного та пов'язаного з війною сексуального насильства, національну гарячу лінію і понад 100 мобільних команд психосоціальної підтримки для жертв гендерного насильства. Також ЮНФПА управляє віртуальною платформою допомоги жертвам сексуального насильства, пов'язаного з війною.

На підтримку Міжнародної організації з міграції у 2025 році естонське МЗС виділило 10 тис. євро. Організація, зокрема, допомагає розв’язувати міграційні проблеми й надавати гуманітарну допомогу мігрантам, які її потребують, включно з біженцями та внутрішньо переміщеними громадянами.

Також 20 тис. євро отримає Фонд підтримки енергетики України для відновлення її енергетичного потенціалу.

«Унаслідок російських атак Україна вже втратила близько 70% своїх потужностей із виробництва електроенергії. Усе це впливає на стійкість українського суспільства та економіки, оскільки вимкнення електроенергії стали звичайним явищем… Відсутність електроенергії зачіпає роботу систем водопостачання, каналізації та інших технічних систем. Крім того, Росія вже неодноразово атакувала підстанції, що з'єднують атомні електростанції з електромережею», – додав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

До слова, 16 листопада уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги. До пакета ввійшли: військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.