Естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги. Про це 16 листопада повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Новий пакет допомоги зберуть із запасів естонських Сил оборони, враховуючи потреби України. Та як наголосив міністр оборони, допомогу надаватимуть таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії.

Пакет військової допомоги включатиме:

військово-морську форму,

прилади спостереження,

приціли,

засоби балістичного захисту,

різні види боєприпасів.

Певкур наголосив, що цей пакет допомоги не буде останнім.

«Незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості», – розповів міністр.

Допомога від Естонії

Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 500 млн євро, або 1,4% валового внутрішнього продукту (ВВП), за якою Естонія посідає одне з перших місць у світі за обсягом допомоги.

8 листопада стало відомо, що Україна отримає для випробувань ракети ППО естонської компанії Frankenburg Technologies, якими можна збивати російські дрони.