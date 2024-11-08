Виробництво ракет можуть організувати в Україні

Україна отримає для випробувань ракети ППО естонської компанії Frankenburg Technologies, якими можна збивати російські дрони. Про це 8 листопада повідомило Міністерство оборони України.

Перші зразки ракет естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies для тестів надійдуть до України протягом найближчих місяців. Вони призначені перш за все для протидії БПЛА, адже здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

«Наша мета – допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів», – зазначив виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.

Якщо ж випробування минуть успішно й естонці отримають згоду на подальше використання цих ракет, то їх виробництво можуть організувати в Україні. Країни попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва.

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко відзначив, що для України важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття атак.

«Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння», – наголосив він.

Нагадаємо, у вересні оборонна компанія Frankenburg Technologies з Естонії оголосила, що розпочне виробництво протидронових ракетних систем в Україні.