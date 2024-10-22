Праця Саранцевої ґрунтується переважно на російських джерелах

МЗС Естонії звільнило співробітницю посольства в Туреччині Марію Саранцеву через її наукову роботу про націоналізм в Україні. Про це 22 жовтня повідомило естонське суспільно-політичне видання Postimees.

У березні цього року секретар візової секції естонського посольства в Анкарі Марія Саранцева презентувала наукову роботу про націоналізм в Україні. Працю опублікували в науковому журналі Journal of Crises and Political Research під назвою «Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма».

У своїй праці Саранцева пише, що коріння українського націоналізму «лежать у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу». Що важливо, праця ґрунтується переважно на російських джерелах.

«Вона також називає Революцію гідності 2013-2014 років в Україні «держпереворотом», проводить паралелі між сучасною Україною і нацистською Німеччиною, а також називає російське вторгнення до Донецької та Луганської областей у 2014 році «відділенням Луганської та Донецької республік», – зазначають у виданні.

Нагадаємо, у червні 2024 року в Естонії до шести років та трьох місяців ув’язнення засудили В’ячеслава Морозова – професора у Тартуському університеті, якого викрили у шпигунстві на користь військової розвідки Росії.