Боєприпаси і вибухові речовини виготовлятимуть в естонському містечку Емарі

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна планує налагодити власне виробництво боєприпасів. Їх виготовлятимуть у військовому містечку Емарі з початку наступного року. Про це повідомила ERR в суботу, 17 серпня.

Наразі в Естонії немає оборонного промислового парку, відтак країна змушена шукати інші способи прискорення виробництва боєприпасів. Як заявив Ханно Певкур, одним із варіантів було розпочати таке виробництво в Емарі, оскільки містечко має відповідну інфраструктуру з урахуванням вимог безпеки та надійності.

Найближчим часом естонський державний центр оборонних інвестицій (RKIK) проведе тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею майже дев'ять тис. м2 із сімома складськими приміщеннями.

До слова, 27 червня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підписали безпекову угоду терміном на десять років. Згідно з її умовами, Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро у 2024 році й виділятиме щонайменше 0,25 % внутрішнього валового продукту (ВВП) впродовж 2024-2027 років на військову підтримку Києва.