Міністр оборони Естонії прибув до Києва з візитом та зустрівся з Володимиром Зеленським

Україна отримає від Естонії новий оборонний пакет перед зимою. Про це повідомив у понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський.

Про надання пакета військової допомоги повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який прибув із візитом до Києва та зустрівся із Володимиром Зеленським. Скільки грошей виділили на оборонний пакет, наразі невідомо.

«Вдячний Естонії та її людям за новий військовий пакет допомоги перед зимою, значну підтримку з початку повномасштабної війни та лідерство у виділенні 0,25 % ВВП країни на наші військові потреби», – написав Володимир Зеленський.

У пресслужбі Офісу президента не розкрили повного вмісту оборонного пакета, втім уточнили, що серед іншого до пакета допомоги від країни увійде уніформа для українських бійців.

Зазначається, що Зеленський та Певкур обговорили можливості Естонії фінансувати українське виробництво далекобійних дронів та допомогти у комплектуванні нових бригад. Крім того, політики обговорили майбутні санкції ЄС проти Росії, покликані вдарити по схемах обходу попередніх санкцій.

Нагадаємо, 7 листопада, уламки російських дронів, які атакували Київ, впали на дах житлового 33-поверхового хмарочоса, де зайнялася пожежа. До слова, у багатоповерхівці, розташованій у центрі міста, розташована резиденція посла Естонії в Україні, про що нагадав Володимир Зеленський.