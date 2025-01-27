Кошти на оборону виділяють на військове виробництво та підготовку солдатів

Литва та Естонія пообіцяли збільшити витрати на оборону до понад 5% свого ВВП для різкого збільшення військового потенціалу. Країни стали першими, хто відгукнувся на заклик президента США Дональда Трампа мобілізувати свої можливості та витрачати більше грошей на оборону на тлі російсько-української війни, повідомила газета Financial Times.

За даними видання, Литва планує витратити від 5% до 6% свого ВВП на оборону з 2026 року. Такі видатки країна планує зберегти щонайменше до 2030 року – зазначається, що такий рівень видатків буде щонайменше вдвічі більшим за цьогорічний.

FT повідомила, що Литва стала фактично першою країною, яка відгукнулася на заклик США збільшити видатки на оборону. Цьому рішенню сприяв «хороший і конструктивний тиск» президента США Дональда Трампа, повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

«Важкі часи вимагають сміливих рішень і лідерства. Ми закликаємо наших союзників наслідувати цей приклад. Епоха пасивних стратегій “сидіти й чекати“ закінчилася», – повідомив Будрис.

Естонія також заявила про готовність збільшити видатки на оборону з 3,7% до 5% ВВП. FT зазначила, що найбільші видатки на оборону в НАТО наразі зберігає Польща – країна пообіцяла досягти рівня витрат на оборону до 4,7% від ВВП у 2025 році.

Видання нагадало, що наразі країни НАТО мають видатки на оборону на рівні 2% від ВВП. Раніше президент США Дональд Трампа розкритикував країни Європи, які належать до НАТО та не можуть збільшити видатки на тлі російсько-української війни та підтримки України. За його словами, США не мають відповідати за оборону Європи на тлі загрози з боку Росії, якщо європейці не готові платити більше за власну безпеку.