Швеція розпочала нову підтримку для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні

Швеція спрямує на розширення прав і можливостей жінок в Україні понад 2 млн євро. Про це у суботу, 8 березня, повідомило посольство Швеції в Україні.

У суботу Швеція розпочала нову підтримку у розмірі 22,5 млн шведських крон, що становить понад 2 млн євро, для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні.

«8 березня ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Швеція 24 лютого оголосила, що надасть Україні системи ППО Robot 70 та Tridon Mk2 вартістю 113 млн доларів.

Того ж дня стало відомо, що уряд Швеції закупив системи протиповітряної оборони на суму в 1,2 млрд крон (близько 113 млн доларів), які передадуть Україні.