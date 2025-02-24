Зустріч лідерів країн на саміті в Києві 24 лютого

У понеділок, 24 лютого, низка країн оголосили про військову та гуманітарну допомогу для України, яка продовжує боротися проти російської агресії. Про надання пакетів допомоги у роковини повномасштабного вторгнення оголосили лідери країн, які взяли участь у саміті «Підтримай Україну».

Так, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що країна виділить рекордний пакет військової допомоги на 4,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,4 млрд євро). Крім того, країна запровадила проти Росії «найбільший» пакет санкцій.

Єврокомісія погодила виділити Україні 3,5 млрд євро для підтримки України, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до Києва на саміт. За її словами, гроші надійдуть Україні вже у березні 2025 року.

Підтримку Україні висловила також Канада, прем’єр-міністр якої, Джастін Трюдо, відвідав Київ. Лідер країни повідомив, що Канада надасть 25 машин піхоти Lav III, навчання на яких українські військові пройдуть в Німеччині. Крім того, Україна отримає тренажери для літаків F-16. Також Канада виділить Україні 5 млрд канадських доларів (3,36 млрд євро) із заморожених російських активів.

Ще 3,5 млрд євро на допомогу Україні у 2025 році виділить Норвегія. Про фінансову підтримку повідомив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Зокрема, 1 млрд євро з них виділять на гуманітарну підтримку, 300 млн євро – на енергетичну галузь, та ще 300 млн євро – на інвестиції у промисловість.

Іспанія також оголосила про військову підтримку України – прем’єр-міністр країни Педро Санчес, який також прибув до Києва 24 лютого, анонсував, що Іспанія протягом 2025 року виділить військову допомогу Україні на 1 млрд євро.

Про підтримку України також повідомили Данія і Швеція – зокрема, Данія виділить приблизно 268 євро на амуніцію для українських солдатів та збільшення чисельності української бригади разом з країнами Північної Європи та Балтії. Швеція 24 лютого оголосила, що надасть Україні системи ППО Robot 70 та Tridon Mk2 вартістю 113 млн доларів.

Ще 4,5 млн євро на підтримку України виділила Фінляндія. Гроші передадуть у фонд «Партнерство за сильну Україну» на 2025-2027 для відновлення критичної інфраструктури, надання базових послуг та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 24 лютого Євросоюз також запровадив новий, 16-й пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає та хто потрапив під обмеження, читайте тут.