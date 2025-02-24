Велика Британія оголосила про надання рекордного оборонного пакета допомоги Україні
Вартість пакета підтримки становить 4,5 млрд фунтів стерлінгів
Велика Британія надасть Україні рекордний пакет допомоги вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,4 млрд євро). Пакет став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення, повідомив у понеділок, 24 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Під час свого виступу на саміті «Підтримай Україну» Кір Стармер повідомив, що Україна отримає рекордний пакет допомоги. Загальна вартість оборонного пакета – 4,5 млрд фунтів стерлінгів. За словами Кіра Стармера, це «більше, ніж будь-коли».
Британська допомога Україні з оборонного пакета надійде протягом року. Що саме увійде до пакета військової допомоги, наразі невідомо.
Окрім того, британський прем’єр-міністр оголосив про найбільший пакет санкцій проти російських і китайських компаній, які причетні до війни. Також він зазначив, що Велика Британія готова направити свої війська в Україну разом з іншими країнами.
Військова допомога Україні
У треті роковини повномасштабної війни Росії проти України низка країн-партнерів оголосила про військову та фінансову підтримку України. Зокрема, допомогу анонсували:
- Канада
- Іспанія
- Швеція
- Естонія
- Данія
Крім того, про надання 3,5 млрд євро Україні оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна отримає гроші вже у березні 2025 року.