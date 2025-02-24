Велика Британія зобов'язалася надати Україні рекордний пакет допомоги

Велика Британія надасть Україні рекордний пакет допомоги вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,4 млрд євро). Пакет став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення, повідомив у понеділок, 24 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Під час свого виступу на саміті «Підтримай Україну» Кір Стармер повідомив, що Україна отримає рекордний пакет допомоги. Загальна вартість оборонного пакета – 4,5 млрд фунтів стерлінгів. За словами Кіра Стармера, це «більше, ніж будь-коли».

Британська допомога Україні з оборонного пакета надійде протягом року. Що саме увійде до пакета військової допомоги, наразі невідомо.

Окрім того, британський прем’єр-міністр оголосив про найбільший пакет санкцій проти російських і китайських компаній, які причетні до війни. Також він зазначив, що Велика Британія готова направити свої війська в Україну разом з іншими країнами.

Військова допомога Україні

У треті роковини повномасштабної війни Росії проти України низка країн-партнерів оголосила про військову та фінансову підтримку України. Зокрема, допомогу анонсували:

Канада

Іспанія

Швеція

Естонія

Данія

Крім того, про надання 3,5 млрд євро Україні оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна отримає гроші вже у березні 2025 року.