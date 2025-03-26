Дрон знищує морські, наземні та повітряні цілі

Українська компанія Military Armored Company HUB розробила багатоцільовий ударний морський дрон «Катран», який здатен знищувати цілі в морі, на землі та в повітрі. Про це у вівторок, 25 березня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, дані про місії, які вже виконує цей дрон, засекречені.

«Катран» – високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі», – написав Федоров.

Відомо, що дрон оснащений:

торпедами,

мініганом,

кулеметом,

ПЗРК та іншою зброєю.

«Катран» долає відстані на більш ніж 1 тис. км, може виконувати ударні та розвідувальні операції. Він багатофункціональний, адже ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі. Дрон також може застосовувати димові та теплові пастки для ухилення від ракет.





«Для «Катрана» не треба окремий РЕБ, він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток. Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни», – додав міністр.

Відзначимо, що про застосування торпед з українських морських дронів росіяни вперше повідомили на початку березня 2025 року.

Нагадаємо, у березні дрон Головного управління розвідки Міністерства оборони України зафіксував кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу «Панцирь-С1» під час спецоперації у Криму.